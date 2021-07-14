Поддерживали сборную Англии обнаженной фотосессией: новые подробности скандала с украинками в Черногории (фото)

Те же украинские модели уже попадали в скандал из-за эротической фотосессии в Дубае.
Некоторые украинки, которых оштрафовали за обнаженную фотосессию в Черногории, ранее попали в аналогичный скандал в Дубае, где девушки также обнажились ради ню-фото. В частности, в Черногории и Дубае снялась закарпатская блогерша Марианна Ф.
Об этом сообщает издание mukachevo.net.
По данным СМИ, к обнаженной фотосессии украинок в Дубае и Черногории причастен финансист Виталий Гречин. Он сопровождал девушек.
Также стало известно, что девушки в Черногории обнажились, чтобы поддержать сборную Англии на Чемпионате Европы по футболу.
Напомним
- В Дубае задержали 40 человек за съемку видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города. Среди задержанных обнаружили 12 украинок.
- У задержанных украинок отобрали мобильные телефоны. Девушки все вместе спали на одном матрасе, выслушивая от других задержанных угрозы.
- В Черногории также оштрафовали украинок за откровенную фотосессию. Девушки устроили съемки посреди автомобильной дороги.