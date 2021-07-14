Поддерживали сборную Англии обнаженной фотосессией: новые подробности скандала с украинками в Черногории (фото)

Те же украинские модели уже попадали в скандал из-за эротической фотосессии в Дубае.

Некоторые украинки, которых оштрафовали за обнаженную фотосессию в Черногории, ранее попали в аналогичный скандал в Дубае, где девушки также обнажились ради ню-фото. В частности, в Черногории и Дубае снялась закарпатская блогерша Марианна Ф.

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Об этом сообщает издание mukachevo.net.

По данным СМИ, к обнаженной фотосессии украинок в Дубае и Черногории причастен финансист Виталий Гречин. Он сопровождал девушек.

Также стало известно, что девушки в Черногории обнажились, чтобы поддержать сборную Англии на Чемпионате Европы по футболу.

Напомним

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