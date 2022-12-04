"Поддерживают даже с энтузиазмом": 74% россиян высказались за продолжение войны РФ против Украины

Данные независимых российских опросов показывают, что граждане России все еще поддерживают военные действия России в Украине, несмотря на усталость от войны за последние полгода.

Об этом идет речь в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Согласно опросу, опубликованному 2 декабря, независимая российская социологическая организация "Левада-центр" обнаружила, что 74% россиян поддерживают действия российских войск в Украине. Опрос показал, что 42% респондентов "решительно поддерживают" и 32% "несколько поддерживают" действия ВС РФ в Украине.

Опрос также показал, что только 41% респондентов выступают за то, чтобы Россия продолжала военные действия в Украине, в то время как 53% заявили, что Россия должна начать мирные переговоры. Опрос "Левада-Центра" в период с июля по ноябрь 2022 показывает небольшую, но постоянную поддержку войны среди россиян.

"Оба опроса указывают на то, что меньшая, но все еще значительная часть российских граждан поддерживает — и даже с энтузиазмом — продолжение войны в Украине, несмотря на военные неудачи России. Боевой дух России и политическая поддержка войны, вероятно, ухудшатся со временем, если Чем дольше война будет приводить к потерям россиян, а украинские силы будут завоевывать позиции, тем больше социально-политическая динамика, вероятно, будет продолжать обращаться против Кремля.Оперативная пауза под видом мирных переговоров могла бы ослабить растущее политическое давление на Кремльи дать ему возможность возобновить свои силы для дальнейших наступательных операций", — утверждают аналитики Института изучения войны.

Напомним, что в РФ за мирные переговоры с Украиной выступают около 55% граждан. За полгода поклонников мира увеличилось вдвое.