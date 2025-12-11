ТСН в социальных сетях

Украина
681
1 мин

Поддерживают ли США требования России по языку и УПЦ МП: Зеленский ответил

Зеленский прокомментировал требования РФ по статусу русского языка и УПЦ МП в рамках мирного соглашения.

Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский рассказал, поддерживают ли Соединенные Штаты требование России по поводу статуса русского языка и прав УПЦ Московского патриархата.

Об этом глава государства сказал во время встречи с представителями СМИ в четверг, 11 декабря.

«У нас в проекте рамочного соглашения, это те 20 пунктов, все написано согласно международному праву. Есть международное право — это факт, который все должны признавать, и это единственное, что может всех объединить. Мы формировали подход к некоторым пунктам согласно тому, что Украина в будущем будет членом Евросоюза. Поэтому отношение к таким вопросам будет соответствующим европейскому законодательству — тем нормам, которые являются базовыми для Евросоюза», — пояснил президент.

Напомним, что российский диктатор Путин на встрече с Трампом на Аляске требовал гарантий безопасности для Русской православной церкви в Украине и предоставление русскому языку официального статуса.

