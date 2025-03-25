Поддерживают ли украинцы 30-дневное прекращение огня: результаты опроса

Социологи узнали, как украинцы оценивают временное перемирие: от поддержки до скептицизма.

Абсолютное большинство украинцев положительно воспринимают предложение о 30-дневном прекращении огня, которое было выдвинуто России после первых переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 77% опрошенных граждан Украины положительно относятся к предложению по временному прекращению огня.

Чаще всего опрошенные – 47% из 77% – высказывали мнение, что прекращение огня является способом показать, что Россия не хочет мира или что Москва нарушает договоренности. Еще 12% украинцев назвали это способом разблокировать военную помощь. А 18% граждан считают это, прежде всего, шагом к завершению войны на приемлемых для Украины требованиях.

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В то же время 8% украинцев считают прекращение огня ошибочным шагом, который ослабит государство, 7% – шагом отчаяния властей из-за сложной ситуации на фронте. Еще 2% опрошенных считают прекращение огня, прежде всего, шагом к капитуляции Украины.

Опрос КМИС был проведен в течение 12-22 марта 2025 года среди 1326 совершеннолетних респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных властям регионах Украины.

Кстати, как сообщила ранее социолог Евгения Близнюк, около 25% украинцев под влиянием риторики президента США Дональда Трампа верят в окончание войны уже до конца 2025 года.