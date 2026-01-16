Поддерживают ли украинцы проведение президентских выборов: результаты опроса

Выборы в Украине / © УНИАН

Большинство украинцев поддерживают проведение президентских выборов вскоре после достижения перемирия. Однако категорически выступают против введения онлайн-голосования.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным социологов, 64% респондентов считают идею проведения выборов президента через 2-3 месяца после перемирия необходимой уступкой, демонстрирующей готовность Украины к демократическим процедурам. В то же время 18% опрошенных видят в таком решении попытку Владимира Зеленского удержаться у власти. Еще 18% затруднились с ответом.

Согласно опросу, идея онлайн-голосования вызывает у граждан существенный скепсис. Без дополнительных объяснений 60% украинцев относятся к этому формату отрицательно, и только 35% положительно. При подробном рассмотрении аргументов уровень недоверия растет: 71% опрошенных критикуют цифровые выборы из-за высоких рисков фальсификаций. Только 21% респондентов расценивают переход в онлайн как технологический шаг вперед для демократии.

В КМИС отмечают, что отношение к электронному голосованию остается стабильно негативным в последние годы. Так, в 2023 году из-за боязни подтасовок против онлайн-выборов выступали 69% граждан, что свидетельствует об отсутствии существенных изменений в общественном мнении по безопасности цифровых инструментов в избирательном процессе.

