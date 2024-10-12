Поддерживают ли в Раде идею экономического бронирования: Вениславский ответил

Вопрос экономического бронирования до сих пор активно обсуждается в Верховной Раде.

В парламенте нет достаточного количества голосов для поддержки экономического бронирования, но эту идею пока "не похоронили".

Такое мнение высказал член комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский в интервью Radio NV

"На сегодняшний день я не вижу, что в парламенте есть достаточное количество голосов для поддержки такого экономического бронирования. Потому что это еще один водораздел между теми, кто имеет хорошую работу, кто имеет деньги, и теми, кто таких денег не имеет", – отметил Вениславский.

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Народный депутат добавил, что вопрос экономического бронирования до сих пор активно обсуждается в Раде.

"Я не думаю, что мы ее [идею экономического бронирования – ред.] полностью похоронили. Этот вопрос очень дискутивный. Он напрямую коррелируется с теми миллионами, которые зарабатывают на теневых схемах", – сказал член комитета ВР.

Он также подчеркнул, что сейчас нельзя требовать от парламента принять закон об ограничении сроков военной службы, так как такой шаг будет угрожать национальной безопасности.

Напомним, Верховная Рада не будет принимать отдельный закон о введении экономического бронирования. Его реализация должна состояться постановлением Кабмина.

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