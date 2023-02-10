Поддержка аграриев в 2023 году: на какие программы Украина планирует привлекать донорские инвестиции

Украина работает над привлечением капитальных инвестиций в программы поддержки аграриев в 2023 году. В частности, в Верховной Раде Украины разработан законопроект №8025 о привлечении донорских средств международных партнеров во время войны.

Об этом сообщил член аграрного комитета ВРУ, народный депутат Украины от политической партии "ЗА БУДУЩЕЕ" Сергей Лабазюк по результатам комитетских слушаний с представителями Всемирного Банка, Министерства сельского хозяйства США USDA, ФАО (FAO), МинАПК, Минэкономики и ведущих аграрных ассоциаций.

По словам парламентария, на сегодняшний день благодаря привлечению донорских средств на программы поддержки аграриев привлекут:

131 млрд на доступные кредиты 5-7-9%;

360 млн для фонда гарантирования кредитов в СГ;

1 млрд на предоставление грантов агропредприятиям (сады, теплицы).

Также дополнительно правительство работает над привлечением:

80 миллионов долларов на дотацию на голову КРС и на гектар;

50 миллионов долларов – в поддержку газопереработки;

50 миллионов долларов – на сушилки и генераторы.

"Это хорошие новости для агросектора… Но никуда не исчезли проблемы отсутствия техники, логистики, вывоза продукции по рыночным ценам и страхованию. Все это нужно решать на законодательном уровне, поэтому я еще раз акцентировал на проекте моего авторства № 8025 о привлечении донорских средств международных партнеров во время войны", – сообщил Сергей Лабазюк.

Законопроектом, получившим полную поддержку членами профильного министерства, предлагаются следующие новации: капитальные инвестиции через кредиты на условиях погашения от 90% ставки и от 50% годового платежа по телу, гарантирование страхования, компенсация 40-60% страховой выплаты в случае уничтожения имущества в результате военных действий, финансирование для закупки в госсобственность техники и безвозмездная передача использования во время войны.

"Поскольку из-за войны прямые дотации агросектора впервые за минимум 10 лет не предусмотрены в госбюджете, нужно максимально привлекать международные инвестиции под четко уточненные статьи расходов. Поэтому во время выступления на комитетских слушаниях обратился с просьбой просить председателя Верховной Рады вынести в парламент2 голосование, который мы на профильном комитете доработаем до ІІ-го чтения… Не имеем права оставить без поддержки отрасль, которая является драйвером отечественной экономики", – подытожил Лабазюк.

Читайте также: