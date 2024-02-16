Поддержка Киева должна продолжаться: Шольц дал решительный ответ на призывы к скорому миру с РФ

К сожалению, мы видим, что Россия не готова к продолжительному и справедливому миру, отметил Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не готова к продолжительному и справедливому миру с Украиной, поэтому поддержка Киева должна продолжаться.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Германию, передает "Европейская правда".

"Я обращаю свой взгляд к тем, кто кричит о скорейшем мире и о переговорах с Россией. Это не должен быть мир российского образца", — подчеркнул Шольц.

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По его словам, Германия, как каждый в Украине, хочет, чтобы эта война быстро закончилась.

"Но, к сожалению, мы видим, что Россия не готова к длительному и справедливому миру. Напротив: она дальше преследует свои цели, как Путин недавно нам снова продемонстрировал", — отметил немецкий канцлер.

"Через два года после начала этой ужасной войны мы присылаем четкий месседж российскому президенту: мы не снизим поддержку Украины, мы и дальше стоим рядом с украинками и украинцами", – заявил он.

Отдельно Шольц обратился к американскому Конгрессу и попросил законодателей о принятии нужных Украине решений.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский и немецкий канцлер Олаф Шольц в Берлине подписали соглашение о гарантиях безопасности.