Поддержка крепнет: к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины присоединилась еще одна страна

В среду, 16 августа, Совет министров принял решение о присоединении Болгарии к усилиям стран G7 по оказанию долгосрочной поддержки Украине.

Об этом сообщило BTA.

"Болгария оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Таким образом, непосредственно выступая против российской агрессии, Болгария способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов. Согласно этой последовательной политике Болгария присоединится к совместной декларации стран G7 в поддержку Украины", – отмечают в правительстве страны.

Напомним, лидеры G7 представили совместную декларацию в поддержку Украины 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе. Впоследствии к декларации присоединились Бельгия, Чехия, Греция, Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция. Этот список продолжает расти.

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