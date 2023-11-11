"Поддержка США уменьшится": в ЕС сделали новое заявление по военной помощи Украине

Сейчас перед объединенной Европой стоит много проблем и испытаний.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что США, вероятно, сократят объемы военной поддержки Украины.

Об этом он сказал во время выступления в испанской Малаге.

По его словам, сейчас перед объединенной Европой стоит много проблем и испытаний, среди которых поддержка Украины на первом месте.

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"И мы, европейцы, имеющие необходимые средства для этого, должны быть готовы продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится", – сказал дипломат.

Он добавил, что во время своего выступления в испанской Малаге.

Ранее стало известно, что Европейский союз может не утвердить 20 миллиардов евро на военную помощь Украине, поскольку этот план встретил сопротивление некоторых стран ЕС и может не быть реализованным в нынешнем виде.

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