Поддержка Украины от США: о чем говорили министры обороны двух государств

В ходе разговора обсуждались поставки систем ПВО и ракет для них.

Глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров провел еженедельный телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом сообщило Минобороны Украины.

"Предоставил подробную информацию о недавних российских ракетных обстрелах украинских городов. Указал на важность обеспечения большего количества систем противовоздушной обороны и ракет для них", – поделился результатами разговора Рустем Умеров.

Министр также отметил постоянную личную поддержку нашей страны Ллойдом Остином и поблагодарил его за это.

Напомним, на прошлой неделе Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели встречу с датской делегацией во главе с главой оборонного ведомства Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

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