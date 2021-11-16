Поддержка выросла: Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге

Антирейтинг возглавляет Порошенко — 44% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг симпатий среди украинских избирателей.

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Согласно последним социологическим исследованиям группы "Рейтинг", проведенным 10-13 ноября этого года, его кандидатуру в случае проведения выборов поддержат 23,1%. Его антирейтинг составляет 32%. Таким образом, за последнюю неделю Зеленский увеличил свою поддержку на 1,3% (было 21,8%).

На втором месте бывший президент Петр Порошенко – 13,3% (падение к предыдущему периоду – 1,2%), в то же время у него и самый высокий антирейтинг – 44%.

У бывшего премьер-министра, действующего народного депутата от "Батькивщины" Юлии Тимошенко 10,7% с антирейтингом в 34%. Представитель "ОПЗЖ" Юрий Бойко может рассчитывать на голоса 9,2% избирателей, экс-спикер Дмитрий Разумков – 8,3% (снижение на полпроцента), Евгений Мураев – 7%.

В случае проведения второго тура президентских выборов, Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко – 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко – 62% против 38%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос населения Украины от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 10–13 ноября 2021 года.

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