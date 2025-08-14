Реклама

Пока в Белом доме говорят, что пятничный саммит Трампа и Путина на Аляске будет «listening exercise for the President» (дословно в переводе с англ. — это «упражнение слушания для президента Трампа»), а сам Трамп снова меняет риторику, обещая «очень строгие последствия», если Путин не погодится. элементарно понять, до чего Трамп и Путин могут собственно договориться.

Сценарии для Украины: на чем будет настаивать Путин

Лучший для нас вариант — если вопросы Украины на Аляске вообще не будут обсуждать. Но, конечно, так не будет. Ибо, в принципе, Путин добился своего. Ведь сейчас мы видим, что его манипулятивное видение — мол, «Россия обороняется», что «Запад, НАТО, ЕС, США посягали на исконно русские земли, поэтому Россия была вынуждена вступить в войну и возвращает свое» — воспринимается Трампом. Возможно, президент США в присущей себе манере не высказывается четко. Но тот факт, что Трамп уже не в первый раз говорит Зеленскому, что это он начал войну, соответствует как раз путинскому видению.

Трамп в значительной степени это воспринимает. Потому и возможна эта встреча на Аляске, результатом которой может быть «Ялта-2» на двоих — сели и разделили сферы влияния. Но это тоже не будет. Даже Путин, всегда готовый все делить, и Трамп в значительной степени так же, не может действовать сам по себе, потому что в этой конфигурации не хватает третьего основного игрока. Это Китай.

То, что будет дальше, уже не связано с Аляской. Однако на это почему мало обращают внимание. Буквально через несколько недель после Аляски — 31 августа — 1 сентября — будет саммит ШОС в Тяньцзине. Туда приедет Путин, но уже победно, потому что после Аляски он окончательно выйдет из изоляции, ведь, как он считает, глава ведущей силы Запада — США — с ним встретился и еще и на своей территории, да еще и на территории, которая принадлежала России. Мировой Юг подтягивается под Китай. К тому же, 3 сентября в Пекине состоится парад, посвященный 80-летию победы над Японией, куда тоже приглашен Путин.

То есть, как видим, будет возвращение Путина на глобальную арену. Так, разумеется, ослабленного войной, с утраченными позициями, позорно закончилась сирийская эпопея, Южный Кавказ вышел из-под контроля, Путин позорно стоял со стороны, когда Израиль разносил наголову его стратегического партнера Иран, но «в активе» США и всей страны Востоке.

Поэтому, Аляска, в сущности, запустит процесс, чтобы разделить мир на троих.

Это соответствует видениям всех троих — Трампа, Си Цзиньпина и Путина — что есть группа великих держав этого мира, они доминируют, они «равнее» всех остальных «равных», а все остальные должны принимать во внимание их интересы, в зависимости от того, кто в чьей «законной» сфере влияния находится.

Относительно Украины и Европы. Конечно, Путин будет настаивать на своем. Глобально он будет настаивать на том, чтобы США и Запад в целом покинули Украину. Да и Трамп не раз говорил в Европу: если вы считаете, что Украина — ваш вопрос — занимайтесь, а мы будем заниматься другими вопросами в Тихоокеанском регионе, в Арктике.

Поэтому, во-первых, Путин это максимально использовал для того, чтобы убрать американскую составляющую в западной помощи Украине уже сейчас на этом саммите.

Во-вторых, (не менее важное, а может даже и важнее) Путин будет добиваться если не отмены, то смягчения санкций. Мол, США и Россия возвращаются к нормальному диалогу, а каков нормальный диалог, когда вы продолжаете санкции?

В-третьих, это перемирие. С путинской стороны это будет дано как путь к миру, но на самом деле это просто попытка получить оперативную паузу.

В русском понимании перемирие — это не тишина на фронте. Это может быть так называемое воздушное перемирие, потому что Путину очень донимают наши удары по российской критической инфраструктуре. Вместо этого он тоже не будет бить баллистикой или крылатыми ракетами. Но на земле, в зоне боевых действий, все будет продолжаться. Возможен даже вариант, звучавший некоторое время назад от Путина, и сейчас он тоже это может предлагать, — договориться о перемирии на отдельных участках фронта. Но, разумеется, для чего это будет делаться: договариваемся, что здесь будет тихо, а между тем оттуда силы забрать и бросить на прорывной участок фронта, на Донецкое направление, что связано со славянско-краматорской агломерацией.

Поэтому Путин может предлагать что-то такое. И я не вижу, чтобы Трамп был против. Для него, как человека, не вникавшего в природу русско-украинской войны, как ни вникает, в принципе, ни во что, он будет просто эмоционально реагировать и говорить о том, что «друг Владимир» проявил мудрость, готовый к миру, и предложения вполне приемлемые и т.п. Поэтому так или иначе это то, с чем нам придется столкнуться. Нужно быть готовыми к этому худшему сценарию. Но это совсем не означает, что мы должны на это тем или иным способом вестись.

До и после Аляски: что должна сделать Европа

Действительно, Украина и Европа никак не контролируют ситуацию накануне Аляски. Однако, как Украина и Европа могут контролировать ситуацию в этом двустороннем формате невежды, каков Трамп, и профессионального ФСБ-шника? Никаким образом. Конечно, влиять на все это можно было бы. И соответствующие заявления уже были сделаны. В среду, 13 августа, прошла видеоконференция с Трампом с участием Зеленского и других европейских лидеров. Все это правильные, но словесные встряхивания воздуха. По крайней мере, так они воспринимаются и в Москве, и в Вашингтоне. Поэтому повлиять просто на словесные заявления, за которыми не стоят действия, практически невозможно.

А для конкретных действий нужна политическая воля. Это тоже касается вопроса, а как далеко готова зайти Европа в помощи Украине и превентивных действиях, чтобы минимизировать в дальнейшем вероятность российской агрессии уже против стран Европы? Нужны более жесткие действия в контексте уже принятых санкционных пакетов. К примеру, активная остановка танкеров из «черных» списков «теневого» флота России на входе в проливы Дании, чтобы не допускать их в Балтийское море под загрузку нефтью в российских портах.

Кто это делает? Никто. Какие-то разговоры ведутся, было три случая задержания и все. Да, Россия начала конвоировать свои танкеры. Однако, что у европейских стран нет своих ВМС? Может ли все российские банки отключены от SWIFT? Сегодня в черном списке, кажется, 45 российских банков. Но, по разным оценкам, еще где-то 200-250 банков спокойно работают. Полной денежной блокады нет. Ситуация с замороженными активами Центробанка России тоже никуда не двигается. Основная гипотеза с точки зрения бельгийского депозитария Euroclear, почему нельзя эти активы конфисковать, что когда-то потом, через много лет, может даже через 100 лет, Россия подаст в суд и выиграет, и какому-то будущему правительству придется возвращать эти деньги.

Вариант, как этого избежать, есть. И он наработан. Сейчас эти деньги находятся в Euroclear. Было предложено создать в рамках ЕС какой-нибудь транснациональный фонд, туда перевести эти деньги и вывести Бельгию из-под удара. Рассредоточить, так сказать, ответственность, и это будут деньги, которые и для Украины можно использовать, и для компенсации потерь, которые несет Европа. Но так ни при чем и не договорились. И понятно, что консенсуса на этот счет не будет. Опять же, из-за наличия «Троянских коней» России в Европе.

Поэтому, если бы Европа предпринимала такие жесткие действия, тогда и США обращали бы внимание на такой подход. А сейчас они смотрят на то, что это просто встряхивание воздуха и не обращают никакого внимания. Если бояться, то мы и наблюдаем ту ситуацию, которую мы видим. Что санкции вроде как есть, а на самом деле эффект от них таков, что позволяет Кремлю и дальше финансировать войну против Украины и подрывную деятельность против Европы, действуя изнутри Европы.

В заключение. Похоже, что главная тема, которая будет обсуждаться двумя преступниками на Аляске — криминальным из Белого дома и военным из Кремля, будет касаться темы редко-земельных металлов (РЗМ). И США, и Россия зависят от Китая, имеющего доминирующую позицию на глобальном рынке РСМ. С российской стороны может быть предложено сотрудничество в разработке Томтора — гигантского месторождения РЗМ в арктической зоне Республики Саха, с тем, чтобы часть сырья поставлялась на Аляску для переработки на предприятии в рамках проекта разработки небольшого местного месторождения, а также в Калифорнию на единственный действующий в США. А еще похоже, что оба преступника собираются делить добычу РСМ на оккупированных Россией территориях Украины.

