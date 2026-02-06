- Дата публикации
Подъем воды в реках на западе Украины: синоптики ответили, несет ли он опасность
Гидрологи предупреждают об изменении ситуации на реках Днестра на западе Украины.
На реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях Украины в ближайшие дни изменится гидрологическая ситуация, ожидается существенное повышение уровня воды.
Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
В период с 6 по 8 февраля из-за оттепели и осадков ожидается постепенное повышение уровней воды на 0,2-0,7 метра по сравнению с показателями по состоянию на утро 5 февраля. Синоптики отмечают, что подъем воды не будет иметь негативных последствий.
В то же время на водоемах прогнозируют ослабление и разрушение ледовых явлений, местами возможен ледоход.
«При этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды», — говорится в сообщении.
Напомним, несмотря на волны похолодания, нынешнюю зиму в Украине не считают аномально снежной или морозной. По оценкам синоптиков, для февраля традиционно характерна переменчивая и ветреная погода. В первой половине месяца часть регионов еще будет находиться под влиянием холодных воздушных масс, однако в дальнейшем это влияние будет ослабевать, а температура постепенно расти.
В то же время, по данным Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в феврале в большинстве областей будет соответствовать климатической норме — от 4° мороза до 2° тепла, а количество осадков ожидается в пределах средних многолетних показателей.