Подготовка энергетики к зиме и укрепление границы: основное с обращения Зеленского

Глава государства рассказал, что фактически целый день работал в командировке в Житомире.

Президент Владимир Зеленский вечером 24 апреля традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Визит премьера Эстонии

В Житомирской области Зеленский побывал вместе с премьером Эстонии Каей Каллас.

"Переговоры, подписание Совместной декларации. Я благодарен госпоже премьер-министру и всему народу Эстонии за четкую и неизменную поддержку нашего движения в Европейский Союз, в НАТО – соответствующие пункты по Альянсу есть в декларации", – заявил глава государства.

Зеленский и премьер Эстонии посетили Житомирщину

Стороны больше внимания уделили оборонным вопросам. Зеленский подчеркнул, что Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны.

"Обсудили и решения по оружию и амуниции, которые до сих пор на реализации у других наших партнеров в Евросоюзе. Тот случай, когда от скорости поставки, от выполнения уже принятых решений, напрямую зависит жизнь людей. Я благодарю Эстонию за готовность содействовать в соответствующей коммуникации с другими партнерами", – рассказал президент.

Он объяснил, почему Житомир был выбран площадкой для переговоров. По словам президента, именно в Житомирской области реализован проект восстановления. В городе Овруч Житомирской области до 1 июня должно завершиться восстановление детского сада – с помощью Эстонии.

"Этот проект будет дополнительно расширен. Есть и другие проекты по восстановлению – уверен, все реализуем", – заверил глава государства.

Встреча со студентами

Владимир Зеленский посетил Житомирскую политехнику, где пообщался со студентами университета.

"Классный университет – чувствуется, что действительно заботятся о студентах. Заботятся об Украине – с учетом того, как университет готовит для страны разных специалистов.

Зеленский встретился с житомирскими студентами

Спасибо каждому и каждому, кто был на встрече в политехнике, кто задавал вопросы и кто искренне реагировал на ответы. Хорошее, энергичное общение. Именно это мы боремся сейчас для всей Украины – чтобы все наши дети, все украинские студенты и студентки в каждой части нашего государства могли чувствовать себя свободно, наслаждаться свободой, получать образование и реализовывать себя в жизни так, как они этого хотят. Это будет. Украина защитит свою свободу", – сказал президент.

Энергетика и инфраструктура

Зеенский провел в Житомире и специальное координационное совещание "со всеми, кто отвечает за область". На совещании подробно рассмотрен вопрос безопасности, экономическая и социальная ситуация в области.

"Есть решение, в частности, по возобновлению энергетики после российских ударов. И уже готовим нашу энергетику к следующей зиме", – отметил глава государства.

Также есть решение по образовательной инфраструктуре – в совещании принял участие министр образования и науки. Зеленский пообещал помочь регионам и Житомирщине в частности со школьными автобусами.

Оборона

"Отдельное внимание уделили границе. Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и главы Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом. Спасибо всем, кто обеспечивает нам эту прочность нашей государственной границы", – сказал Зеленский.

Отдельно глава государства отметил сегодня наших воинов-пограничников.

"Есть за что поблагодарить. Луганский и Краматорский пограничные отряды – спасибо вам, воины, за устойчивость в Бахмуте! Луцкий пограничный отряд – спасибо вам, ребята, за вашу силу на Авдеевском направлении! Херсонский и Бердянский пограничные отряды – спасибо за успешное выполнение задач на юге нашего государства. Все молодцы", — подытожил Зеленский.