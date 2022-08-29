Подготовка к холодам: в Ахтырке восстанавливают разрушенную ТЭЦ и устанавливают водогрейные котлы

В Ахтырке Сумской области готовятся к отопительному сезону. На ТЭЦ, которую оккупанты разрушили во время обстрелов, на днях доставят водогрейный газовый котел мощностью 30 МВт. Также в городе установят еще два котла, но уже твердотопливные и мощностью 20 МВт каждый.

Об этом говорится в сообщении замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко на его канале в Telegram.

"Ахтырская ТЭЦ и сети города получили значительные разрушения во время обстрелов оккупантов в марте этого года. После авианалетов россиян город остался без отопления и электроэнергии. Сейчас Ахтырская ТЭЦ уже в процессе восстановления. На днях сюда будет доставлен водогрейный газовый котел мощностью 30 МВт, закупленный фондом государственного бюджета. Начнется его монтаж и обустройство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие работы – чрезвычайно важные, ведь близится холодное время года, и необходимо успеть подготовиться к отопительному сезону.

"Кроме того, в Ахтырке реализуется проект с НАК "Нафтогаз" по установке 2-х водогрейных твердотопливных котлов мощностью 20 МВт каждый. Городской совет уже выделил земельный участок. Туда завезли около 30 грузовиков оборудования. Выполняются работы по обустройству фундаментов под новые котлы на щепе ", – говорится в сообщении.

По словам Тимошенко, уже через неделю строители приступят к монтажу оборудования и установке этих котлов.

Напомним, 3 марта российские захватчики разбомбили ТЭЦ в Ахтырке.

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