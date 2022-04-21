Подготовка к референдуму в Херсонской области и потери врага: какая ситуация на юге Украины

Подготовка к референдуму в Херсонской области и потери врага: какая ситуация на юге Украины

Силы охраны и обороны юга по всем направлениям готовы к реагированию на проявления враждебной активности.

Силы охраны и обороны южных регионов продолжают вести боевые действия на занятом рубеже.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в сообщении в Facebook.

В Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к референдуму. Дата имитации волеизъявления народа была перенесена на 27 апреля. Пытаясь ускорить узаконение оккупационных властей, как всегда, пренебрегают всеми законами и нормами. То, что референдум назначен среди недели, в рабочий день дополнительно подчеркивает, что волеизъявление местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии известен результат.

Между тем, населенные пункты области под постоянными обстрелами. Вокруг Александровки враг пытался продолжить штурм, но успеха не имел.

Разведподразделение выявило и уничтожило два скрытых поста наблюдения противника.

На Николаевщине, в населенных пунктах, вблизи админграницы с Херсонщиной, оккупанты заставляют местное население под угрозой оружия фейковым голосованием выбирать себе новую местную власть, лояльную к захватчикам. Тем временем враг продолжает артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям самого Николаева и области.

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В то же время, вражеские попытки проведения воздушной разведки с помощью БПЛА «Орлан-10» встретили точный выстрел стрелкового оружия украинских подразделений, беспилотник-разведчик уничтожен.

Общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 военных и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица «Мста-С», реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника.

Корабельная группировка врагов в Черном море ни в количестве, ни в тактике изменений не претерпела.

Ситуация в приднестровско-молдавской республике о подготовке или перемещении войск постоянно мониторится, держится на контроле.

"Силы охраны и обороны юга по всем направлениям готовы к реагированию на проявления враждебной активности. Будьте сознательны и осмотрительны, доверяйте защитникам, держите строй и делайте свой вклад в нашу общую победу!", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в военных преступлениях в Украине и современные технологии это позволяют сделать.

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