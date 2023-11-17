Подготовка к войне в следующем году и ситуация на фронте: Зеленский собирал Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября провел Ставку по обеспечению сил обороны в следующем году.

Глава государства во время ставки заслушал доклад министра обороны Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах – во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

Речь шла также о реализации текущих контрактов. Украина планирует заключать контракты на следующий год как с отечественным ОПК, так и с зарубежными поставщиками. Кроме того, ожидается поступление дополнительной международной технической помощи.

Министр стратегпрома Александр Камышин докладывал о наращивании объемов производства на предприятиях отечественного ОПК, а также о текущем состоянии и перспективах нашей многолетней ракетной программы, принятой еще в 2021 году.

Зеленский также заслушал последнюю информацию из разных участков фронта: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсон. Докладывали Главком Залужный, командующие Сырский, Тарнавский, Москалев и Содоля.

"Отдельно поручил Министерству обороны, Генштаба и Кабмина предложить решение, чтобы вылеты носителей "кинжалов" не парализовали страну на часы", — добавил Зеленский.

Отметим, что продолжительность объявленных воздушных тревог в Украине существенно увеличилась. Если раньше из-за МиГов воздушная тревога звучала 20 минут, то сейчас – от 2 до 3,5 часов. Это связано с тем, что российские носители ракет "Кинжал" начали дозаправляться в воздухе.

На фоне этого в Украине возникло обсуждение целесообразности объявления столь длительных воздушных тревог. Кое-кто предлагает ввести разные уровни опасности, чтобы бизнес не останавливался во время тревог из-за МиГов. Некоторые хотят их отменить вообще.

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