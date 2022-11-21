Подготовка к возможному блекауту и количество потерянной Россией техники: главные новости ночи 21 ноября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 21 ноября 2022 года:
- Трамп заявил, что не вернется в Twitter. Читать дальше –>
- В Британии подтвердили, что Украина не продает западное оружие преступникам. Читать дальше –>
- Берлин предлагает Варшаве ЗРК Patriot после падения ракеты. Читать дальше –>
- В Укрэнерго заявили, что готовятся к возможному блекауту. Читать дальше –>
- Стало известно, сколько военной техники потеряла Россия с начала войны. Читать дальше –>
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