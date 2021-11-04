Подготовка огорода к зиме: 9 способов подготовки почвы осенью

Осенняя обработка земли способна улучшить ее плодородие, помогает в борьбе с болезнями и вредителями, уменьшает количество сорняков на огороде.

ТСН.ua узнал, как ухаживать за почвой осенью, чтобы увидеть результаты уже в следующем году.

Большинство начинающих огородников с наступлением осени оставляют заботы позади и не обращают особого внимания на свои грядки. Однако имеющие опыт в огородничестве хорошо знают, что именно от состояния земли зимой во многом зависит будущий урожай. Поэтому перед заслуженным отдыхом производится осенняя обработка почвы.

Шаг 1: Очистка и обработка грядок после сбора урожая

Главное правило получения хорошего урожая с минимальными затратами времени и сил — быть аккуратными и не пренебрегать чистотой. Если не убрать с грядок сухую ботву, остатки растений и другой мусор сразу после сбора овощей, на них могут созреть споры болезнетворных грибов. Они спокойно переносят низкие температуры и заражают культуры в следующем сезоне.

Поэтому, даже если вы внимательно убирали урожай в этом году, не поленитесь пройтись по грядкам еще раз. На них могли накопиться нанесенные ветром сорняки, остатки растений, сухая трава, опавшие листья. Их всех нужно отнести к компостной яме, а пораженные болезнью остатки выбросить.

Шаг 2: Культивация почвы осенью и рыхление верхнего слоя

Сразу после уборки остатков растений необходимо приступить к разрыхлению верхнего слоя (на глубине не менее 3 см). Это нужно сделать до наступления устойчивых холодов, так как разрыхление стимулирует активный рост сорняков. Чтобы не было необходимости в тщательной прополке весной, следует еще до заморозков приступить к следующему шагу.

Шаг 3: Перекопка и обработка земли на зиму

Именно этот этап считается самым важным при подготовке почвы к следующей весне. Перекопка помогает значительно улучшить структуру земли, особенно если на вашем участке она имеет глинистую основу. Важно начать работу до наступления затяжных дождей: если почва сильно намокнет, перекапывать ее не рекомендуется, ведь она будет сильно затаптываться.

Перекапывать грядки советуют на глубину до 15 см и переворачивать землю, чтобы новые ростки сорняков остались внизу. Тщательно выравнивать почву не стоит — на неровной поверхности лучше скапливается снег, а с ним и влага.

Перекапывание особенно полезно для тяжелых почв и почти не дает результата на песчаных. Почему этот процесс так важен для обработки земли под зиму?

улучшение структуры — в земле появляются воздушные пустоты, в которые лучше проникает кислород, а он нужен для усвоения растениями полезных веществ и принимает участие в "дыхании" корней;

снижение зараженности грядок болезнями и вредителями — гнезда вредителей разрушаются, к ним начинает поступать холодный воздух, перевернутые грудки земли лучше промерзают зимой, что способствует их обеззараживанию;

уменьшение количества однолетних сорняков — нежные молодые всходы быстро промерзают и погибают;

более рациональное использование влаги от снега — когда снежный покров начинает таять, вода не стекает по сторонам, а поступает внутрь и глубоко впитывается землей.

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Шаг 4: Обеззараживание почвы осенью: чем подлечить землю

Если посаженные ранее культуры были повреждены различными заболеваниями, не забудьте обеззаразить почву перед зимним периодом. Для этого подойдет не только перекопка, но и посев специальных сидератов — растений, выращиваемых на участках временно для улучшения структуры земли (например, прекрасно подходит белая горчица). Чем обработать землю от вредителей? Не забудьте внести в почву коровий перегной, пепел, ошпарить кипятком и добавить любое химическое средство, например медный и железный купорос.

Возделывание земли медным купоросом производится после завершения дачного сезона. Это универсальный способ продезинфицировать почву в домашних условиях. Особенно подходит для обработки теплиц, когда нужно очистить внешнюю и внутреннюю стороны конструкций от грибка и личинок вредителей.

Обработка почвы железным купоросом производится, когда нужно провести борьбу с вредными микроорганизмами и грибками. Это популярное и недорогое средство для получения обильного урожая.

По возможности рекомендуется заложить в перекопанные грядки вегетативную массу бархатцев. Если же под рукой нет этих декоративных растений, разложите по строчкам солому и подожгите ее. Такое лечение земли осенью поможет избавиться от многих болезней и подготовиться к следующему сезону.

Шаг 5: Удобрение — чем обработать землю на зиму

Именно во время осеннего перекапывания рекомендуется вносить большую часть удобрений для будущего урожая. В этот период хорошо "заряжать" землю не только органикой (компост из опавших яблок, листьев, травы, перегноя), но и калием и фосфором. Не забудьте об осеннем известковании почвы, его окислении.

Чем обработать землю под зиму? Лучшими вариантами для этого являются следующие средства:

Свежий перегной — осенью его необходимо вносить под посадку тыквенных культур (дыни, кабачки, тыквы), огурцов, сельдерея, укропа, поздней капусты. Если в навоз добавлено много опилок или соломы, не забудьте о подкормке азотом; Компост — его можно вносить как весной, так и осенью. Если делать это только в осенний период, часть питательных веществ будет вымываться с талыми водами. Но при этом органика лучше перемешивается с почвой. Обычно смородину, малину, клубнику, яблони и другие плодовые культуры возделывают именно после сбора урожая. Интересно, что в качестве удобрения подойдет не только компост, но и такие обычные вещи как кофейная гуща. Торф — несмотря на низкое количество питательных веществ, именно он является популярной добавкой для улучшения структуры почвы. Вводить торф лучше именно осенью. Пепел, мел, известь — известкование почвы проводят только в осенний период, так как это вещество значительно замедляет усвоение фосфора. Мел и пепел требуются, чтобы уменьшить кислотность земли. Минеральные удобрения — осенью их вносят только под многолетние культуры. В этот список обязательно входят фосфор, калий, азот.

Шаг 6: Создание теплых грядок

Формирование тёплых грядок помогает хозяевам использовать все растительные остатки с пользой для огорода. Для этого выкапывают траншеи, в которые складывают ботву, опавшие листья, сухую траву и небольшие обрезанные ветки. За зимний период это все перегнивает, создавая отличный питательный слой для будущих посадок.

Шаг 7: Осенняя обработка почвы с использованием растений-сидератов

Профессиональные агрономы используют специальные растения-сидераты, которые помогают повысить урожайность в регионах с сильными ветрами и бедной питательными веществами почвой. Самыми популярными среди них считаются: озимый ячмень, овес, белая горчица.

Их корни разрыхляют землю, а вегетативная масса становится прекрасным органическим удобрением для будущих посевов. Сидераты приносят и другую пользу — задерживают снег на поверхности, защищают от выветривания и ранних весенних заморозков посадки многолетников (например клубники). Высевать сидераты можно не только в начале осени, но и в ноябре. Тогда они сойдут с таянием снега и смогут выполнить свою главную функцию.

Шаг 8: Озимые культуры и их роль в обработке земли на зиму

Перед зимним периодом важно подумать о посеве озимых культур. Если посадить некоторые растения еще осенью, то весной они сойдут на две недели раньше. Такие всходы считаются более закаленными к болезням и вредителям. Осенью принято высевать морковь, свеклу, укроп, салат, петрушку, лук и озимый чеснок. Начинать эту процедуру нужно, когда на термометре уже несколько дней кряду температура остается в районе 0°C и проводить вплоть до заморозков.

Шаг 9: Планирование очереди для выращивания разных сортов растений на грядках

Севооборот или чередование выращивания растений на одной грядке должен быть максимально продуманным, ведь от него зависит состояние почвы и распространенность в ней вредителей. Именно осенью, когда урожай уже собран, можно подумать, где следует сеять в следующем году тот или иной сорт. Например, позднюю капусту хорошо заменить картофелем или бобовыми (фасоль, горох), а на месте огурцов высаживать цветную капусту или чеснок.

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