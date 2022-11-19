Подготовка РФ к новой волне мобилизации и удар по Запорожью: главные новости ночи 19 ноября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 19 ноября 2022 года:
- Зеленский подколол Путина, отвечая на вопрос о давлении: "Уже годы не те". Читать дальше –>
- США пытались связаться с РФ после падения ракеты в Польше. Читать дальше –>
- Еще одна страна отгородится от России "стеной" на границе. Читать дальше –>
- Обстрел Запорожья: часть города осталась без тепла. Читать дальше –>
- Россия готовится к новой волне мобилизации: в ISW объяснили, почему это не поможет. Читать дальше –>
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