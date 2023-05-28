Подготовка российских военных в Беларуси и три вражеских ракетных удара по Краматорску — главное от Генштаба 28 мая 2023 года

Стала известна оперативная информация по состоянию на 06.00 28.05.2023 по российскому вторжению

Начались четыреста пятидесятые девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Об этом сообщает Генштаб.

Эти сутки враг снова нанес массированный авиационный удар по Украине.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных, 2 из которых ОКР С-300 по Краматорску, и 13 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На полигоны республики Беларусь прибывают определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации по проведению мероприятий боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину.

На Северском и Слобожанском направлениях противник, за прошедшие сутки, нанес авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня, Тимоновичи, Николаевка, Железный Мост, Чайкино, Гремяч Черниговской области; Заруцкое, Глухов, Бунякино, Волфино, Екатериновка, Обода, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Басовое, Бугаевка, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое и Хатное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел наступательные действия недалеко от Масютовки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Кисловке и Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Верхнекаменному и Спорному — Донецкой.

На Бахмутском направлении минувших суток противник вел бесполезные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Авдеевке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 14 атак противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по районам Красного Запорожской области и Змиевки на Херсонщине. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка, Вольное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Новоданиловка, Новоандреевка, Белогорье, Малая Токмачка, Степное и Каменское Запорожской области и Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками за прошедшие сутки были уничтожены 3 вражеских БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.

Напомним, что российские военные продолжают обстреливать Сумщину.