Подготовка в автошколе и сдача на права: с 2023 года в Украине действует обновленный алгоритм

Получить водительское удостоверение можно за пять шагов.

В Украине с 2023 года подготовка в автошколе и сдача экзаменов проходит по обновленному алгоритму.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

На первом этапе вы выбираете аккредитованное учебное заведение и проходите теоретический курс обучения.

С помощью онлайн-тренажера готовитесь к экзамену в сервисном центре МВД.

Затем переходите к следующему этапу – практической подготовке: овладеваете водительскими навыками, сдаете внутренний экзамен в автошколе, получаете свидетельство и обращаетесь в сервисный центр МВД и успешно сдаете практический экзамен в сервисном центре МВД, чтобы получить свое первое удостоверение водителя

Напомним, во Львовской области мужчина обратился в сервисный центр, чтобы обменять купленные права. В ходе проверки оказалось, что гражданин не получал водительское удостоверение и не учился в автошколе. Объяснить, где получал документ, он не смог.

Смена правил сдачи экзаменов для водителей: станет ли труднее получить водительские права

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