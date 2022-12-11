Подготовка закона о медиа: что он предполагает

Новый закон "О медиа" позволит обновить действующий закон «О телевидении и радиовещании», который давно не обновляли.

Верховная Рада на этой неделе может рассмотреть в сессионном зале Закон "О медиа". Он был принят этой осенью в первом чтении. Однако перед вторым — в законопроект внесли многочисленные правки, и принятие в целом потребует и единства, и компромисса среди политических сил.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Закон о медиа в Украине уже не обновлялся 16 лет. Он должен нормировать ситуацию на медийном рынке и синхронизировать его с реалиями СМИ XXI века. Сейчас в парламенте законопроект поддерживает фракция "Слуга народа", замечания "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Не поддерживает "Оппозиционная платформа – "За жизнь".

Законопроект в целом регулирует отраслевые вопросы. но впервые в нем появились ограничения, связанные с вооруженной агрессией и деятельностью медиа-коллаборантов.

"Мы сейчас находимся в состоянии войны. В законе есть ограничения против пропаганды и той вакханалии, когда пророссийские медиа, управляемые из России, через СМИ проталкивают российские нарративы. Все же это должно быть определено законом, а не просто санкциями", — говорит депутат Верховной Рады Евгения Кравчук.

Кроме противодействия дезинформации и нормирования функционирования онлайн-медиа закон предусматривает ответственность за унижение украинского языка.

"Законопроект регулирует вопросы языка и даже ускоряет вопросы квоты. Предусматривает ответственность за унижение государственного языка, в частности, в медиа. Если какое-то СМИ унижает украинский язык, то будет иметь наказание, надеюсь, это будет расширять присутствие украинского языка до 100%", — сказал депутат ВР Евгений Железняк.

Закон о медиа также евроинтеграционный. Он поможет обеспечивать обороноспособность страны и достойно удерживать информационный фронт.

Напомним, Группа 1+1 media обратилась в ВР Украины и парламентские фракции принять новый Закон Украины "О медиа".

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