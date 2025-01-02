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Подготовку пилотов на F-16 удалось существенно сократить: детали

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Подготовку пилотов на F-16 удалось существенно сократить: детали

Истребитель F-16. / Фото: Associated Press

Учения сократили на три месяца.

Почти на три месяца удалось сократить сроки подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. Именно благодаря этому удалось обеспечить оперативное преимущество в воздухе.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства обороны Сергей Мельник в интервью "АрмияИнформ".

По его словам, особое внимание в рамках программы НАТО DEEP было сосредоточено на подготовке пилотов Сил обороны.

"Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет снизить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца. Это обеспечивает важное оперативное преимущество в воздухе", — рассказал он.

Напомним, украинские пилоты завершили обучение на истребителях Mirage-2000 во Франции. Обучение украинских пилотов и механиков во Франции длилось 6 месяцев.

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