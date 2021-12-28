"Подготовьте праздничные зонты": какой в Украине будет погода на Новый год, 31 декабря-1 января

В большинстве регионов ожидаются осадки в виде снега и дождя.
Сильные морозы отменяются. На Новый год в Украине ожидается оттепель.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"31 декабря — 1 января ожидается оттепель и высокая, с "плюсами" температура воздуха, временами дождь и мокрый снег. Подготовьте праздничные зонты", — написала она.
В Укргидрометцентре сообщили, что 31 декабря ночью в северных и центральных областях ожидается небольшой снег (на юге и востоке без существенных осадков), в западных областях, днем в Украине небольшой снег с дождем, местами гололед. Температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°, в западных областях и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 2-7° тепла.
1 января в западных и юго-западных областях мокрый снег и дождь, температура ночью и днем 0-5° тепла, на остальной территории снег, мокрый снег, на юге днем с дождем, температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла.
В Киеве 31 декабря также ожидается небольшой снег, днем с дождем, температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°. На дорогах гололедица. 1 января ночью в столице будет идти умеренный, днем небольшой снег, мокрый снег, температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.
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