Авария с рейсовым автобусом в Винницкой области: в ДТП погиб гражданин Китая

Последствия ДТП / © Национальная полиция Винницкой области

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В Могилев-Подольском районе Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса. В результате аварии, которая произошла в воскресенье около 10:44 на трассе Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский между селами Горай и Приветное, пострадали несколько пассажиров, среди которых был 48-летний гражданин Китая.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции, пишет Интерфакс-Украина .

"Вчера во время оказания медицинской помощи умер гражданин Китая", - рассказали в полиции.

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По предварительной версии следствия, водитель автобуса Scania – 64-летний гражданин Молдовы – не справился с управлением, из-за чего транспорт взлетел в кювет. Всего телесные повреждения получили семь пассажиров, среди них восьмилетний ребенок. Пятеро человек были госпитализированы.

Правоохранители расследуют инцидент в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что 20 апреля на автодороге сообщением Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский произошло смертельное ДТП. в результате которой погибли три человека, еще восемь пассажиров микроавтобуса, в том числе двое подростков.