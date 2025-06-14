ДТП с украинскими школьниками во Франции: появились новые подробности (фото)

ДТП во Франции

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В автобусе, который 13 июня по дороге в Париж съехал в кювет, были украинские лицеисты, которые возвращались домой на Буковину после учебного обмена.

Об этом сообщило Посольство Украины во Франции в Фейсбуке.

Отмечается, что украинские лицеисты возвращались домой на Буковину после учебного обмена с аграрным лицеем La Touche, который находится во французской Бретани. По дороге в Париж автобус по неустановленным причинам съехал в кювет.

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Дипломаты и консулы Посольства Украины во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом во Франции Вадимом Омельченко находились в департаменте Сарта, на месте трагической автокатастрофы украинского автобуса, в которой пострадало много граждан Украины, в частности подростков. Вместе с Омельченко на месте ДТП присутствовали министр труда Франции Астрид Паносян-Буве, префект департамента Сарта Эмманюэль Обри, а также представители муниципалитетов и региона.

Ситуация остается под особым вниманием Офиса президента Франции Эммануэля Макрона. К реагированию привлечены антикризисный центр Министерства иностранных дел Франции и местные власти.

Команда посольства встретилась с украинскими лицеистами, которые пострадали в аварии. Все они получили необходимую поддержку, обеспечены питанием и временным приютом. К помощи также присоединились украинские ассоциации во Франции, которые быстро прибыли на место происшествия и занимаются гражданами Украины. Среди них — Solidarité Bretagne Ukraine, Ukraine au Mans и SPODIVA UKRAINE ANGERS.

Посол Вадим Омельченко рассказал: «Дети, конечно, в стрессе, но сплоченные и держатся, потому что они настоящие украинцы. Больше всего переживают за своих раненых товарищей». Он добавил, что посетил госпитализированных в больнице города Ле Ман. У каждого из них работает команда врачей в соответствии с их состоянием. Посол пообщался со всеми, с кем позволили медики, помог установить связь с родителями.

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ДТП во Франции

«Главное сейчас — их выздоровление, а впоследствии — возвращение домой», — подчеркнул Омельченко.

Сами подростки рассказали, что возвращались в Украину, но планировали сделать остановку в Париже, ведь для многих это была мечта увидеть французскую столицу.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Франции произошла авария с участием украинского автобуса, который ехал с образовательного обмена в Бретани. Погибли четверо взрослых, трое — украинцы. Двое в тяжелом состоянии, дети имеют легкие и средние травмы. Зеленский поблагодарил Францию за скорую помощь, дипломатическая команда работает с пострадавшими.