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Бегал с гранатой по оживленным дворам: в Хмельницком мужчина пострадал в результате взрыва
В Хмельницком задержали мужчину, который бегал по дворам города с гранатой.
В Хмельницком в воскресенье, 8 ноября, у мужчины взорвалась граната прямо в руке, когда он бегал по улицам города. В результате взрыва боеприпаса он получил телесные повреждения.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
По информации правоохранительных органов, сообщение о мужчине с гранатой поступило около 15:20. Инцидент произошел в микрорайоне Раково. По предварительным данным, боеприпас взорвался в руке мужчины.
До этого в социальных сетях начали распространяться видео, на которых видно мужчину с гранатой, бегающего по улицам Хмельницкого.
По сообщениям очевидцев, его видели, в частности, посреди оживленных городских дворов. На место выехали несколько экипажей патрульной полиции, чтобы задержать мужчину и обезвредить боеприпас.
Впоследствии очевидцы сообщили о взрыве. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
Подробности о личности пострадавшего и характере его травм пока не уточняются.
Напомним, что 26 сентября в Луцке нетрезвый мужчина бросил гранату из окна квартиры в сторону подростков. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, а злоумышленника оперативно задержала полиция.