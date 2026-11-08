Мужчина с гранатой в Хмельницком / © Национальная полиция Хмельницкой области

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В Хмельницком в воскресенье, 8 ноября, у мужчины взорвалась граната прямо в руке, когда он бегал по улицам города. В результате взрыва боеприпаса он получил телесные повреждения.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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По информации правоохранительных органов, сообщение о мужчине с гранатой поступило около 15:20. Инцидент произошел в микрорайоне Раково. По предварительным данным, боеприпас взорвался в руке мужчины.

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До этого в социальных сетях начали распространяться видео, на которых видно мужчину с гранатой, бегающего по улицам Хмельницкого.

По сообщениям очевидцев, его видели, в частности, посреди оживленных городских дворов. На место выехали несколько экипажей патрульной полиции, чтобы задержать мужчину и обезвредить боеприпас.

Дата публикации 17:02, 08.11.26 Количество просмотров 13 Мужчина с гранатой в руках бегает по дворам Хмельницкого, его ловит полиция: первые детали

Впоследствии очевидцы сообщили о взрыве. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Подробности о личности пострадавшего и характере его травм пока не уточняются.

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Напомним, что 26 сентября в Луцке нетрезвый мужчина бросил гранату из окна квартиры в сторону подростков. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, а злоумышленника оперативно задержала полиция.

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