- Дата публикации
-
- Категория
- Происшествия
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
На Днепропетровщине мать с сожителем до смерти избили 4-летнего мальчика: как их наказали
Ребенка не спасли — от многочисленных побоев мальчик умер.
В Днепропетровской области 4-летний мальчик погиб от избиения. В жестоком преступлении подозревают его мать и ее сожителя.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровщины.
- им уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).
Следствие установило, что ребенку нанесли многочисленные удары по телу. Полученные травмы оказались смертельными. Обоим фигурантам 4 июля суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.
«Во исполнение поручения Генерального прокурора процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществляться группой прокуроров под руководством руководителя областной прокуратуры», — говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Если вину докажут — обоим грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Ровенщине в результате обвала бетонного забора погиб 4-летний мальчик