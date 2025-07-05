На Днепропетровщине мать с сожителем до смерти избили 4-летнего мальчика: как их наказали

Ребенок / © Pixabay

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В Днепропетровской области 4-летний мальчик погиб от избиения. В жестоком преступлении подозревают его мать и ее сожителя.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровщины.

- им уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

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Следствие установило, что ребенку нанесли многочисленные удары по телу. Полученные травмы оказались смертельными. Обоим фигурантам 4 июля суд избрал меру пресечения — содержание под стражей.

«Во исполнение поручения Генерального прокурора процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществляться группой прокуроров под руководством руководителя областной прокуратуры», — говорится в сообщении.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Если вину докажут — обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ровенщине в результате обвала бетонного забора погиб 4-летний мальчик

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