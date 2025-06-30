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На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в соседей: что известно о последствиях трагедии
Взрыв унес жизнь женщины и травмировал нескольких человек.
Вечером 28 июня в Верховцевской территориальной общине Каменского района Днепропетровской области мужчина бросил гранату в сторону группы людей. В результате взрыва погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека, среди которых 15-летняя девочка, получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе Полиция Днепропетровской области в Facebook.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские, взрывотехники и медики. Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали. Правоохранители изъяли фрагменты взрывного устройства.
Злоумышленником оказался 66-летний местный житель. По предварительным данным, он поссорился с соседями и, желая отомстить, бросил гранату вблизи их дома, где на тот момент находились люди.
Мужчину задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Желтоводской окружной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (п.5 ч.2 ст.115 УКУ) и покушении на умышленное убийство нескольких лиц (ч.2 ст. 15, п.1,5 ч.2 ст.115 УКУ) способом, опасным для жизни многих людей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Бориспольском районе Киевской области мужчина после конфликта со знакомым бросил гранату во двор его дома