На Днепропетровщине мужчина бросил гранату в соседей: что известно о последствиях трагедии

Задержанный / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

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Вечером 28 июня в Верховцевской территориальной общине Каменского района Днепропетровской области мужчина бросил гранату в сторону группы людей. В результате взрыва погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека, среди которых 15-летняя девочка, получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиция Днепропетровской области в Facebook.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские, взрывотехники и медики. Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали. Правоохранители изъяли фрагменты взрывного устройства.

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Злоумышленником оказался 66-летний местный житель. По предварительным данным, он поссорился с соседями и, желая отомстить, бросил гранату вблизи их дома, где на тот момент находились люди.

Мужчину задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Желтоводской окружной прокуратурой ему сообщено о подозрении в совершении умышленного убийства (п.5 ч.2 ст.115 УКУ) и покушении на умышленное убийство нескольких лиц (ч.2 ст. 15, п.1,5 ч.2 ст.115 УКУ) способом, опасным для жизни многих людей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Бориспольском районе Киевской области мужчина после конфликта со знакомым бросил гранату во двор его дома