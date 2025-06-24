На Хмельнитчине 12-летний мальчик погиб под колесами дрезины

ДТП в Хмельницкой области / © Национальная полиция Хмельницкой области

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В Хмельницкой области на железнодорожном перегоне «Скибнево — Ярмолинцы» возле села Шевченково Ярмолинецкой территориальной общины 23 июня произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области в Facebook.

12-летний местный житель, который ехал на мопеде «Suzuki», пересекал железнодорожные пути по нерегулируемому переезду, когда столкнулся с дрезиной под управлением 39-летнего мужчины из Хмельницкого.

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От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия. Следователи полиции Хмельницкой области сейчас устанавливают все обстоятельства трагедии.

Правоохранители напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на железной дороге, особенно детям и их родителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2 апреля на перегоне «Щирец-Николаев» вблизи села Черкассы (Львовский район) поезд наехал на мужчину