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На Николаевщине загорелся склад боеприпасов: есть ли угроза населению
Пожар, произошедший на складе с боеприпасами, вероятно, вызван поджогом сухой травы.
В понедельник, 7 июля, около 10:00 в Николаевской области произошел пожар на месте хранения боеприпасов.
Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны Юга Украины в Telegram.
«Причина возникновения пожара уточняется, но по предварительной информации, она не связана с вражескими обстрелами. Вероятно, возгорание произошло от горения сухой травы. Происходит одиночная детонация», — говорится в сообщении.
В Силах обороны отметили, что на месте работают спасатели ГСЧС, которые уже локализовали очаг возгорания. «Пожарные прилагают максимум усилий для ликвидации пожара», — сообщила администрация.
Склад расположен вне населенных пунктов, поэтому, по данным областной администрации, угрозы для местного населения нет. Жителей призвали оставаться в безопасных местах до полной ликвидации последствий.
Сейчас военное командование создало специальную комиссию для расследования инцидента. Ее задача — выяснить, были ли нарушения в хранении боеприпасов и кто несет ответственность за ситуацию. В ОВА подчеркнули важность каждой единицы боекомплекта, которая «сохраняет жизни наших воинов на передовой».
Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой области в оккупированном Харцызске прогремели мощные взрывы. Вероятно, был атакован склад боеприпасов