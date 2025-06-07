На пляже в Затоке прогремел взрыв, есть жертвы - подробности (обновлено)

Скорая помощь / © Freepik

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На пляже в Затоке Одесской области два человека подорвались на неизвестном взрывном устройстве и погибли на месте.

Об этом ТСН.UA сообщили в полиции Одесской области.

«Двое подорвались, оба погибли. Сейчас на месте работает следственная оперативная группа», — сообщили в полиции.

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Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о квалификации.

«Относительно возраста и обстоятельств информация будет уточнена позже», — заявили правоохранители.

Как позже сообщили в полиции Одесской области, по предварительной информации, во время купания в море в результате взрыва неизвестного предмета погибли двое мужчин 24 и 34 лет. Личности погибших устанавливаются.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, специалисты управления взрывотехнической службы и сотрудники ГСЧС.

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Устанавливаются полные обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «несчастный случай».

Напомним, 6 июня областная администрация объявила о старте курортного сезона. Впрочем, пляжи в Затоке официально не внесены в перечень открытых зон, хотя там принимают туристов.

В Одессе открыто для отдыхающих 11 пляжей, а на территории области — только один. Эти локации выбрали с учетом безопасности: на морском побережье установлены волнорезы, которые помогают защитить пляжи от мин, которые могут выбрасываться морем. Кроме того, в прошлом году специалисты натягивали специальные сетки для дополнительной защиты.