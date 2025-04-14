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ТСН в социальных сетях

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Категория
Происшествия
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В Ивано-Франковской области женщина родила ребенка и выбросила его в колодец: подробности трагедии

В Коломне женщину осудили за убийство новорожденного сына.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Младенец

Младенец / © pixabay.com

В Коломне 41-летняя местная жительница родила сына и выбросила его в колодец.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура.

«При публичном обвинении прокуроров Коломыйской окружной прокуратуры 41-летняя женщина признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка сразу после родов (ст.117 УК Украины). Ей назначено наказание — 2 года и 6 месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 июля 2023 года женщина, скрывая свою беременность, самостоятельно родила мальчика дома. Младенец был доношенным и здоровым, весом более 3 кг. После родов мать обернула ребенка рубашкой и халатом и выбросила его в колодец рядом с ее домом. До вступления приговора в законную силу женщина оставлена под стражей по решению суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в городе Богуславе на Киевщине мать оставила новорожденного в сумке на улице.

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