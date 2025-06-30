На Тернопольщине от отравления грибами погибли трое детей, пятеро - в больнице: детали

Врачи / © Pixabay

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Отравление грибами привело к трагедии в многодетной семье из Чертковского района. После употребления блинов с грибами, собранными в лесу, погибли трое детей, еще пятеро — в тяжелом состоянии. Мать детей подозревается в преступной халатности.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры.

Прокуратура Чертковского района сообщила о подозрении жительнице города Копычинцы в злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми и оставлении малолетних в опасности. По версии следствия, женщина проигнорировала явные симптомы отравления и не обратилась к медикам вовремя.

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Инцидент случился 27 октября 2024 года. В семье из семи детей, а также в гостях — восьмой ребенок, появились признаки острого отравления после ужина. Оказалось, что блины были приготовлены из грибов, которые собрал в лесу сожитель матери.

Несмотря на ухудшение состояния детей уже той же ночью, мать обратилась за медицинской помощью только 30 октября — через три дня. На тот момент было уже поздно: двое ее детей, девочка, которая гостила, и сам сожитель умерли. Еще пятеро детей получили тяжелые телесные повреждения.

Женщине инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: т. 166 — злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми, ч. 3 ст. 135 — оставление в опасности, повлекшее смерть. По этим статьям ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас все пострадавшие дети изъяты из семьи. Они нуждаются в длительном лечении и психологической помощи. Следствие продолжается.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в больнице Днепра умерла 8-летняя девочка, которая отравилась консервированными грибами