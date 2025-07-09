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ТСН в социальных сетях

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Категория
Происшествия
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На Волыни грузовой поезд сбил авто, есть погибший (фото)

От полученных травм водитель авто погиб на месте происшествия.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия аварии

Последствия аварии / © Полиция Волынской области/Facebook

В Волынской области на железнодорожном переезде между селами Селец и Турийск грузовой поезд столкнулся с автомобилем Skoda, которым управлял 19-летний водитель.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области в Facebook.

Предварительно установлено, что легковушка пересекала железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению с поездом. В результате аварии молодой человек погиб на месте.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Во время досудебного расследования будут выяснены все обстоятельства трагедии.

Поезд наехал на авто / © Facebook/ Поліція Волині

Поезд наехал на авто / © Facebook/ Поліція Волині

Напомним, ранее мы писали о том, что на перегоне «Щирец-Николаев» вблизи села Черкассы (Львовский район) поезд наехал на мужчину. От полученных травм он погиб.

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