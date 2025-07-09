На Волыни грузовой поезд сбил авто, есть погибший (фото)

Последствия аварии / © Полиция Волынской области/Facebook

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В Волынской области на железнодорожном переезде между селами Селец и Турийск грузовой поезд столкнулся с автомобилем Skoda, которым управлял 19-летний водитель.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Волынской области в Facebook.

Предварительно установлено, что легковушка пересекала железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению с поездом. В результате аварии молодой человек погиб на месте.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Во время досудебного расследования будут выяснены все обстоятельства трагедии.

Поезд наехал на авто / © Facebook/ Поліція Волині

Напомним, ранее мы писали о том, что на перегоне «Щирец-Николаев» вблизи села Черкассы (Львовский район) поезд наехал на мужчину. От полученных травм он погиб.