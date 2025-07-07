На Закарпатье пьяная водитель BMW влетела в блокпост: погиб пограничник (жуткие фото)

ДТП на Закарпатье / © Патрульная полиция Закарпатья

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В Перечине на Закарпатье местная жительница за рулем BMW с признаками алкогольного опьянения врезалась в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей. От полученных травм скончался 45-летний мастер-сержант Государственной пограничной службы Украины Владимир Скловский.

Об этом рассказали в полиции Закарпатской области в Facebook.

«7 июля около 4:30 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Перечин автомобиль влетел в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей. В результате ДТП есть пострадавшие. По вызову выехала следственно-оперативная группа Отделения полиции №1 Ужгородского райуправления полиции. Полицейские провели первоочередные мероприятия на месте происшествия, осмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили предварительные обстоятельства ДТП», — говорится в сообщении.

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Последствия ДТП / © Национальная полиция Закарпатской области

ДТП на Закарпатье / © Национальная полиция Закарпатской области

Сообщается, что 53-летняя жительница Перечина, управляя BMW X5, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта правоохранителей. В результате аварии 45-летнего военнослужащего ГПСУ госпитализировали, но он скончался от полученных травм. У нее были явные признаки алкогольного опьянения, но женщина проходить тест на алкоголь.

ДТП на Закарпатье / © Национальная полиция Закарпатской области

Полиция задержала виновницу ДТП по статье 208 УПК Украины. Женщина находится в больнице под постоянным наблюдением из-за травм, полученных во время столкновения. Кроме того, в медучреждение доставили ее пассажира, 31-летнего мужчину из Ивано-Франковской области.

Мастер-сержант Государственной пограничной службы Украины Владимир Скловский

Следователи Нацполиции Закарпатья открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Задержанной грозит до 10 лет заключения и лишение права управлять авто на 5-10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье начальник отдела местного правоохранительного органа нарушил правила дорожного движения, из-за его действий погибли два человека, а их дети остались сиротами.

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