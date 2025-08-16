На Житомирщине из-за обвала моста люди остались отрезанными от цивилизации (фото)

Мост соединял два берега

В Житомирской области в селе Вербовка Чиживской общины Звягельского района из-за сильных ливней и поднятия уровня реки Случь обвалился мост, соединявший два берега. В результате более 45 жителей остались без доступа к магазину, аптеке и медицинской помощи.

Об этом пишет издание Суббота.

Местные жители рассказывают, что в течение шести лет самостоятельно пытались поддерживать мост в рабочем состоянии, но паводок разрушил все их усилия. Теперь добраться на противоположный берег возможно только на лодке или через объездную полевую дорогу, которая не предназначена для регулярного пользования и опасна.

Жители, среди которых Марина и Лидия, отмечают, что из-за разрушенного моста они не могут посетить пожилых родственников, обратиться к врачу, а также опасаются за безопасность в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций.

Чиживский сельский голова Аркадий Ратушнюк объяснил, что пока обвал не классифицируют как чрезвычайную ситуацию в соответствии с законодательством. По его словам, временный мост планируют восстановить уже на следующей неделе после доставки необходимой древесины для ремонта.

Специалисты отмечают, что июльские дожди и повышение уровня реки Случь нанесли серьезный ущерб местной инфраструктуре, и жителям приходится приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители микрорайона Корабел в Херсоне оказались в блокаде из-за повреждения автомобильного моста ударом российского КАБа.