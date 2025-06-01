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Племянница основателя цирка "Кобзов" Вероника Кобзова трагически погибла, сорвавшись с 15-метровой высоты
Девушка была известна своими уникальными воздушными трюками и многочисленными выступлениями.
Украинская акробаткаи племянница основателя цирка «Кобзов» — Вероника Кобзова — трагически погибла во время выполнения трюка. Она сорвалась с высоты 15 метров.
Об этом сообщил Николай Кобзов в своем Facebook.
«Сегодня по трагической случайности погибла моя племянница Вероника Кобзова. Молодая, красивая, успешная и такое горе. Вероника, всегда будем помнить. Люблю тебя. Скорбим всей семьей», — написал он.
Николай Кобзов не разглашает подробностей трагедии. По его словам, Вероника сорвалась с 15-метровой высоты. Известно, что она была воздушной акробаткой и выполняла сложные трюки на большой высоте. Племянница основателя цирка «Кобзов» трагически погибла, упав с 15-ти метровой высоты.
Что о ней известно
Вероника Кобзова с раннего возраста она увлекалась цирковым искусством и начала свою карьеру в цирке «Кобзов» в возрасте 12 лет. Впоследствии она работала в таких престижных коллективах, как Cirque du Soleil и Circus Roncalli. Ее выступления отличались высоким техническим мастерством и артистизмом.
Кроме того, Вероника имела опыт работы в Азии, в частности в Китае, где выполняла воздушные трюки в рамках цирковых выступлений. Она также преподавала йогу и стретчинг в Таиланде, где проживала в течение трех лет.
Напомним, ранее мы писали о том, что артист цирка Cirque du Soleil Янн Арно разбился насмертьво время выступления в Тампе, штат Флорида, США.