Разрушены дома и женщина в больнице: какие последствия удара РФ по Киевщине

Россия атаковала Киевщину / © Полиция Киева

Реклама

В течение суток Россия нанесла удары по территории Киевской области . В результате атаки один человек пострадал, есть разрушения.

Об этом сообщили в полиции Киевщины .

Реклама

В частности, в Вышгородском районе повреждены восемь частных домов и автомобиль.

Реклама

На Обуховщине разрушены домовладения. Телесные повреждения получила 47-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Полицейские напоминают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытии до объявления отбоя.

© Полиция Киева

© Полиция Киева

© Полиция Киева

Напомним, ночью 25 октября россияне атаковали Украину 159 дронами, в частности типа Shahed (из них 92 — реактивные), S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредило 119 из них.

В частности, россияне атаковали Киевщину ударными дронами. В Броварском районе в результате атаки вражеских БПЛА повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и складское помещение.

Реклама

В Обуховском районе женщина получила обломочные ранения правой кисти и живота. Ее госпитализировали. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

В Вышгородском районе в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар на территории частного домовладения. Возгорание ликвидировали. Повреждены 2 частных жилых дома, 2 хозяйственные здания, летняя кухня, забор и 5 легковых автомобилей. Из-за аварии в части Бучанского района отсутствует электроснабжение.

Новости партнеров