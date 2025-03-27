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Рекетир из РФ "выбивал" молотком "дань" из мобилизованных и онкобольных - расследование СБУ (фото)
СБУ задержала рэкетира, который с сообщниками терроризировали и пытались держать в страхе жителей западных областей Украины.
Служба безопасности нейтрализовала преступную организацию, терроризировавшую украинцев. По результатам спецоперации в Черновцах задержаны пять бандитов, среди которых два лидера этой преступной группировки и гражданин РФ, незаконно находившийся на территории Украины.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Как установило расследование, фигуранты под вымышленными предлогами выбивали деньги из потерпевших. В частности, из мобилизованных и раненых военных, онкобольных и их семей.
Оказалось, что злоумышленники требовали 40 тыс. долларов с военнослужащего Нацгвардии и его онкобольного приятеля.
"Установлено, что рэкетиры сначала создали искусственную конфликтную ситуацию с пострадавшими, а затем били их молотками по голове прямо посреди улицы. После этого онкобольной попал в реанимацию", - заявили в СБУ.
Так злоумышленники пытались ускорить передачу им всей суммы так называемой "дани". В случае отказа они обещали вернуться, похитить своих жертв и замучить их. Также угрожали навестить их семьи, чтобы совершить насилие над женами и малолетними детьми.
Служба безопасности задержала лидеров банды и их подельников, когда те приехали к пострадавшим забрать деньги.
По данным следствия, фигуранты действовали в составе преступной организации, возглавляемой местным рецидивистом. Он уже судим за наркопреступления и незаконное хранение оружия.
Иерархически ему подчинялись еще две криминальные группировки, одну из которых возглавлял российский гражданин по прозвищу "Русский".
Организация постоянно расширяла территорию своих преступлений и влияний, чтобы охватить всю Буковину, а также Прикарпатье и Хмельнитчину.
Следователи СБУ готовят подозрение трем задержанным лидерам банды и двум ее активным участникам по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединено с причинением тяжкого телесного повреждения).
Продолжаются меры по привлечению к ответственности всех фигурантов и дополнительной квалификации их действий за создание и участие в ней преступной организации.
Злоумышленникам грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Варшаве задержали женщину, которая систематически травила коллегу. 56-летняя уборщица добавляла ядовитые химикаты в напитки сотрудницы.
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