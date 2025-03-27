Рекетир из РФ "выбивал" молотком "дань" из мобилизованных и онкобольных - расследование СБУ (фото)

Преступная организация постоянно расширяла территорию своих преступлений и влияния / © СБУ

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Служба безопасности нейтрализовала преступную организацию, терроризировавшую украинцев. По результатам спецоперации в Черновцах задержаны пять бандитов, среди которых два лидера этой преступной группировки и гражданин РФ, незаконно находившийся на территории Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как установило расследование, фигуранты под вымышленными предлогами выбивали деньги из потерпевших. В частности, из мобилизованных и раненых военных, онкобольных и их семей.

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Злоумышленники потребовали 40 тыс. долларов с военнослужащего Нацгвардии и его онкобольного приятеля / © СБУ

Оказалось, что злоумышленники требовали 40 тыс. долларов с военнослужащего Нацгвардии и его онкобольного приятеля.

Рекетиры поначалу создали искусственную конфликтную ситуацию с потерпевшими / © СБУ

"Установлено, что рэкетиры сначала создали искусственную конфликтную ситуацию с пострадавшими, а затем били их молотками по голове прямо посреди улицы. После этого онкобольной попал в реанимацию", - заявили в СБУ.

Служба безопасности задержала лидеров банды и их сообщников / © СБУ

Так злоумышленники пытались ускорить передачу им всей суммы так называемой "дани". В случае отказа они обещали вернуться, похитить своих жертв и замучить их. Также угрожали навестить их семьи, чтобы совершить насилие над женами и малолетними детьми.

Фигуранты действовали в составе преступной организации, возглавляемой местным рецидивистом. / © СБУ

Служба безопасности задержала лидеров банды и их подельников, когда те приехали к пострадавшим забрать деньги.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе преступной организации, возглавляемой местным рецидивистом. Он уже судим за наркопреступления и незаконное хранение оружия.

Преступная организация постоянно расширяла территорию своих преступлений и влияния / © СБУ

Иерархически ему подчинялись еще две криминальные группировки, одну из которых возглавлял российский гражданин по прозвищу "Русский".

Организация постоянно расширяла территорию своих преступлений и влияний, чтобы охватить всю Буковину, а также Прикарпатье и Хмельнитчину.

Следователи СБУ готовят подозрение трем задержанным лидерам банды и двум ее активным участникам по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединено с причинением тяжкого телесного повреждения).

Продолжаются меры по привлечению к ответственности всех фигурантов и дополнительной квалификации их действий за создание и участие в ней преступной организации.

Злоумышленникам грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Варшаве задержали женщину, которая систематически травила коллегу. 56-летняя уборщица добавляла ядовитые химикаты в напитки сотрудницы.

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