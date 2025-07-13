Скандал на Тернопольщине: подросток осквернил памятник Герою Небесной сотни

подросток / © Facebook

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На Тернопольщине 16-летний подросток взобрался на памятник Герою Небесной сотни Александру Капиносу и выложил фото в соцсетях.

Об инциденте сообщили полиция Тернопольской области в Facebook и сестра погибшего — Наталья Капинос в Facebook.

Она назвала поступок «позорным» и призвала местные власти и правоохранителей обратить на это внимание.

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«Я не понимаю, что могло побудить земляка на такой поступок. Очевидно, парень хотел показать себя среди молодежи, но это очень плохо», — написала Наталья.

В полиции уточнили, что 12 июля в центре села Дунаев Кременецкой общины подросток вылез на памятник Герою Небесной сотни, а фото обнародовал в сети. Личность нарушителя быстро установили — им оказался местный 16-летний юноша. Сейчас правоохранители рассматривают вопрос об административной ответственности.

Александр Капинос — участник Революции достоинства. Он прибыл на Евромайдан в конце ноября 2013 года и стал роевым 35-й сотни «Волынская Сечь» под псевдонимом Кремень. Во время силового штурма Майдана 18 февраля 2014 года Александр получил тяжелое ранение головы, его прооперировали, но на следующий день он умер в больнице в 29 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Киева мужчина пытался повредить флажкина Майдане Независимости.

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