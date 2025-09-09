- Дата публикации
Студенты берут академотпуска и убегают за границу — глава Конфедерации работодателей
По словам президента Конфедерации работодателей, после закона о разрешении на выезд за границу парням 18-22 лет, студенты все чаще берут академию, чтобы выехать из Украины.
Украинские студенты все чаще берут академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, а затем уезжают за границу.
Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, пишет «Судебно-юридическая газета».
«Решение правительства всего 12 дней, поэтому говорить о какой-то массовой проблеме пока не приходится. Но тенденция, на мой взгляд, не очень хорошая. Студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение для того, чтобы уехать», — сказал он, уточнив, что это информация от ректора одного из университетов.
По данным Мирошниченко, отток молодежи уже ощущается на рынке труда.
«Бизнес испытывает значительную нехватку работников, особенно квалифицированных. Он инвестирует в переобучение и повышение квалификации женщин, молодежи, пожилых и людей с инвалидностью. Разрешение уезжать 18-22-летним ребятам может изменить ситуацию на рынке труда, но выводы делать рано», — считает президент Конфедерации работодателей.
Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Глава МВД Клименко объяснил, зачем разрешили выезд 18–22-летним.
Сегодня стало известно, что украинский бизнес сообщает об увольнении среди мужчин 18-22 лет, которым разрешили выезжать за границу.