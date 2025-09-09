Студенты берут академотпуска и убегают за границу — глава Конфедерации работодателей

Выезд за границу парней 18-22 лет / © ТСН.ua

Реклама

Украинские студенты все чаще берут академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, а затем уезжают за границу.

Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко, пишет «Судебно-юридическая газета».

«Решение правительства всего 12 дней, поэтому говорить о какой-то массовой проблеме пока не приходится. Но тенденция, на мой взгляд, не очень хорошая. Студенты хотят оформить академический отпуск или перейти на онлайн-обучение для того, чтобы уехать», — сказал он, уточнив, что это информация от ректора одного из университетов.

Реклама

По данным Мирошниченко, отток молодежи уже ощущается на рынке труда.

«Бизнес испытывает значительную нехватку работников, особенно квалифицированных. Он инвестирует в переобучение и повышение квалификации женщин, молодежи, пожилых и людей с инвалидностью. Разрешение уезжать 18-22-летним ребятам может изменить ситуацию на рынке труда, но выводы делать рано», — считает президент Конфедерации работодателей.

Напомним, что 26 августа правительство разрешило мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Глава МВД Клименко объяснил, зачем разрешили выезд 18–22-летним.

Сегодня стало известно, что украинский бизнес сообщает об увольнении среди мужчин 18-22 лет, которым разрешили выезжать за границу.