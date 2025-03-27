Трагедия в Сумской области: в пожаре погиб 4-летний ребенок

Загорелся жилой дом

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В Сумской области, в селе Камыши Ахтырского района, загорелся жилой дом. На месте пожара спасатели обнаружили тела двоих погибших. Еще двое пострадали, в том числе 4-летний ребенок. Ее госпитализировали, но они, к сожалению, не выжили.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Пожар возник 27 марта в 16:45. Ликвидировали возгорание в 17:32.

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"На месте обнаружены тела двух погибших. Еще двое пострадавших, включая 4-летнего ребенка, были госпитализированы. К сожалению, ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Что именно привело к трагедии — выясняют правоохранители.

Напомним, ранее подобный пожар произошел в Николаевской области. Там на кровати заживо сгорел ребенок.

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