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Трагедия в Сумской области: в пожаре погиб 4-летний ребенок
Загорелся жилой дом, в результате чего погибли три человека.
В Сумской области, в селе Камыши Ахтырского района, загорелся жилой дом. На месте пожара спасатели обнаружили тела двоих погибших. Еще двое пострадали, в том числе 4-летний ребенок. Ее госпитализировали, но они, к сожалению, не выжили.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Пожар возник 27 марта в 16:45. Ликвидировали возгорание в 17:32.
"На месте обнаружены тела двух погибших. Еще двое пострадавших, включая 4-летнего ребенка, были госпитализированы. К сожалению, ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Что именно привело к трагедии — выясняют правоохранители.
Напомним, ранее подобный пожар произошел в Николаевской области. Там на кровати заживо сгорел ребенок.
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