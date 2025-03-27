Уроженец России убил жену, потому что она была "слишком набожной": шокирующие подробности

В Ровенской области мужчина убил жену / © Credits

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В Ровенской области к 13 годам лишения свободы приговорили мужчину, который жестоко убил свою жену. После этого он пытался совершить самоубийство.

Об этом говорится в приговоре Острожского районного суда Ровенской области.

По данным суда, трагедия произошла в августе 2024 года. Муж во время ссоры с женой выхватил нож и убил ее. Подсудим - уроженец России, однако с украинским гражданством.

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На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что с женой прожил 35 лет, у них есть взрослые дети. Он часто ездил на заработки, но последние 6-7 лет постоянно проживал дома. Мужчина отметил, что "жена стала слишком набожной и фактически отделилась от него".

Он утверждал, что иногда выпивал и ссорился с женой из-за ее религиозных убеждений и Родины. В частности, подсудимый сетовал, что женщина рекомендовала ему "вернуться в Россию и говорила, что она любит свою страну". Также она якобы "угрожала вызвать полицию и отправить его в психушку". Тогда он напал на потерпевшую.

Мужчина заявил, что якобы после убийства он сел в свой автомобиль и ехал в сторону Карпат, чтобы там разбиться. Однако попал в ДТП. После этого он пытался совершить самоубийство.

Дети супругов рассказали, что отец злоупотреблял алкоголем, мать рассказывала им о ссорах. Один из сыновей заявил, что считает отца "ничтожным человеком, он всю жизнь совершал психологическое насилие, был агрессивным, имел неадекватное поведение, всегда унижал и безосновательно обвинял мать, однако физического насилия в отношении нее не совершал".

Сын супругов добавил, что убийство произошло тогда, когда мать готовила еду к их приезду.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

© Единый государственный реестр судебных решений

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