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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Происшествия
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343
Время на прочтение
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Уроженец России убил жену, потому что она была "слишком набожной": шокирующие подробности

В Ровенской осудили мужа из-за убийства жены. Он рассказал, почему совершил преступление.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Убийство в Ровенской области

В Ровенской области мужчина убил жену / © Credits

В Ровенской области к 13 годам лишения свободы приговорили мужчину, который жестоко убил свою жену. После этого он пытался совершить самоубийство.

Об этом говорится в приговоре Острожского районного суда Ровенской области.

По данным суда, трагедия произошла в августе 2024 года. Муж во время ссоры с женой выхватил нож и убил ее. Подсудим - уроженец России, однако с украинским гражданством.

На суде подозреваемый вину признал. Он рассказал, что с женой прожил 35 лет, у них есть взрослые дети. Он часто ездил на заработки, но последние 6-7 лет постоянно проживал дома. Мужчина отметил, что "жена стала слишком набожной и фактически отделилась от него".

Он утверждал, что иногда выпивал и ссорился с женой из-за ее религиозных убеждений и Родины. В частности, подсудимый сетовал, что женщина рекомендовала ему "вернуться в Россию и говорила, что она любит свою страну". Также она якобы "угрожала вызвать полицию и отправить его в психушку". Тогда он напал на потерпевшую.

Мужчина заявил, что якобы после убийства он сел в свой автомобиль и ехал в сторону Карпат, чтобы там разбиться. Однако попал в ДТП. После этого он пытался совершить самоубийство.

Дети супругов рассказали, что отец злоупотреблял алкоголем, мать рассказывала им о ссорах. Один из сыновей заявил, что считает отца "ничтожным человеком, он всю жизнь совершал психологическое насилие, был агрессивным, имел неадекватное поведение, всегда унижал и безосновательно обвинял мать, однако физического насилия в отношении нее не совершал".

Сын супругов добавил, что убийство произошло тогда, когда мать готовила еду к их приезду.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

/ © Единый государственный реестр судебных решений

© Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Тернополе женщина избила металлическим табуретом, а затем зарезала дочь товарища.

Дата публикации
Количество просмотров
343
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