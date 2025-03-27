На Черниговщине отец занялся сексом с маленькой дочерью: показания ребенка шокируют

Отец развращал малолетнюю дочь / © Freepik

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В Черниговской области к 7 годам лишения свободы приговорили отца, который занялся сексом с малолетней дочерью. Его обвинили в развращении несовершеннолетней.

Об этом говорится в приговоре Менского районного суда Черниговской области.

По данным суда, летом 2023 года отец развращал малолетнюю дочь, которая учится в 7 классе. В частности, касался ее половых органов. В 2024 году мужчина занялся сексом с ребенком. В материалах суда указано, что это было без “использования физического и психологического насилия”.

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На суде мужчина вину признал. Он отметил, что его дочь живет с бабушкой и он приходил к ней. Летом 2024 года он в доме сестры дважды имел половой акт с малолетней дочерью.

Ребенок на суде сделал шокирующее заявление о том, что якобы "испытывал сексуальное влечение к отцу".

"Она хотела сексуальных отношений с отцом, начала приставать к нему, делала ему массаж, целовала его. Такие отношения были только с отцом. Считает себя виноватой в том, что отец будет отбывать наказание. О сексуальных отношениях знает из телефона", — говорится в материалах суда про свидетельства девочки.

Свидетельство девочки на суде / © Единый государственный реестр судебных решений

Сестра подозреваемого и тетя потерпевшей рассказала, что она видела, как отец и дочь лежали обнаженными в постели.

Суд признал мужчину виновным по части второй статьи 155, части второй статьи 156 УК Украины. Его приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности, осуществляющих деятельность по обеспечению развития, воспитания, обучения, оздоровления и отдыха, лечения лиц до 18 лет сроком на три года.

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который изнасиловал женщину после того, как якобы "она отказалась выйти за него замуж".