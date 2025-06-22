В Черновицкой области перевернулся трактор: водитель погиб на месте (фото)

Мужчина не справился с управлением

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В службу спасения 21 июня поступило сообщение о несчастном случае в селе Турятка Тарашанской территориальной общины Черновицкого района. Во время выполнения сельскохозяйственных работ в поле перевернулся трактор.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области.

Специалисты 14-й пожарно-спасательной части быстро прибыли на место происшествия, где нашли тело мужчины, который родился в 1964 году. Местные жители самостоятельно вытащили пострадавшего из-под техники, однако он уже не подавал признаков жизни.

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Спасатели передали тело погибшего медикам скорой помощи для проведения необходимых экспертиз и определения официальной причины смерти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Загороща 63-летний местный житель во время проведения хозяйственных работ в поле не справился с управлением трактора.Транспортное средство перевернулось и придавило мужчину.