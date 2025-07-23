В Днепре возле банкомата убили женщину: подробности трагедии (фото)

Тело женщины было возле банкомата / © Телеграф

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В Днепре на Слобожанском проспекте произошло жестокое убийство — тело женщины с ножевыми ранениями нашли рядом с банкоматом.

Информацию об инциденте сообщили местные телеграм-каналы, и Телеграф.

Пресс-секретарь полиции Анна Старчевская подтвердила факт гибели женщины, а также отметила, что правоохранители уже задержали человека, которого подозревают в совершении преступления. Пока что деталей относительно задержанного официально не разглашают.

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В сети распространяется предположение, что нападавшим мог быть 14-летний подросток. Также появилась информация, что трагедия произошла рано утром — примерно в 5:30 — когда женщина подошла к банкомату, чтобы снять наличные.

В полиции пока воздерживаются от подтверждения личности подозреваемого, отметив, что пока ему еще не объявили официального подозрения. Правоохранители продолжают работать на месте происшествия, документируют преступление и собирают все необходимые доказательства.

Стоит помнить, что согласно закону, каждое лицо считается невиновным до момента, пока его вина не будет доказана в суде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в столице мужчина решил оригинально отомстить банковскому учреждению из-за нехватки средств на своем счете. Он хотел проверить состояние собственного счета, а когда не обнаружил средств — решил отомстить банковскому учреждению и разбил банкомат

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