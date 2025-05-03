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ТСН в социальных сетях

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Категория
Происшествия
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В Днепропетровской области взорвался FPV-дрон: есть раненые

Дети обнаружили опасное устройство и принесли его домой.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Скорая помощь

Скорая помощь / © Pixabay

В Днепропетровской области дети нашли и принесли домой часть от FPV-дрона. Один из взрослых взял ее в руки, после чего произошел взрыв.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«57-летний пострадавший доставлен в больницу. Как и 22-летняя женщина, которая также получила ранения», — говорится в сообщении.

Местные власти призывают граждан к осмотрительности и отметили важность информирования детей о правилах безопасности.

«В очередной раз подчеркиваю, будьте осторожны сами, объясните правила безопасности детям. Не трогайте подозрительные предметы», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее оператор БПЛА объяснял, в чем разница между дронами Mavic и FPV.

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